Politie ziet protestacties boeren verharden: ‘Als dit niet stopt, worden we gedwongen harder in te grijpen’

De boeren voeren actie sinds het kabinet op 10 juni het plan voor de vermindering van de stikstofuitstoot in Nederland presenteerde. Maandag en gisteren blokkeerden ze verschillende snelwegen, gisteren staken ze ook op zeker vijf plekken hooibalen naast snelwegen in de brand. Daarnaast werd de afgelopen in een natuurgebied mest verspreid, kapte een boze boer honderd bomen, belaagde een groep boeren politiebusjes met grote houten hamers en trok een groep boeren tot drie keer toe naar het privéadres van stikstofminister Van der Wal.