Politie zoekt bedriegende Marokkaanse huwelijkskandidaat

Volgens de politie deed de man zich voor als ideale huwelijkskandidaat. Hij won het vertrouwen van de vrouwen, ging op bezoek bij hun families en vertelde ze dat hij - een ‘succesvolle zakenman’ - op zoek was naar ‘huisje-boompje-beestje’ en graag wilde trouwen. Vervolgens vroeg hij de vrouwen of hun ouders om een lening voor het verlovingsfeest of een zakelijke deal. Het geld dat aan de man werd uitgeleend zagen ze nooit meer terug. Net als de gedroomde huwelijkspartner zelf, want deze nam zodra het geld binnen was de benen.

De verdachte komt uit Gelderland maar heeft een Marokkaanse achtergrond. Hij gebruikte verschillende namen en aliassen zoals Nourdin, Nordin, Fouad, Marouane, Brahim, Bouka, Chakir, Taoufik en Said. De man is waarschijnlijk al jaren actief met zijn huwelijkszwendel.

Schaamte

In de hoop om met mogelijke slachtoffers en hun omgeving in contact te komen heeft de politie een video in het Nederlands en Marokkaans-Arabisch opgenomen. Op deze manier worden ook mensen bereikt die de Nederlandse taal mogelijk niet machtig zijn, maar die wellicht wel informatie hebben over de verdachte. De video is hier in het Marokkaans te beluisteren.