Politie zoekt getuigen liquidatiepoging vlogger Youness Ouaali

De Marokkaanse vlogger Youness Ouaali heeft aangifte gedaan van een mislukte liquidatiepoging op eerste kerstavond in Hilversum. De politie is op zoek naar getuigen.

Quote Het leek erop dat hij ons allebei wilde uitschakelen. Youness Ouali Vlogger Youness Ouaali, die op Youtube en Facebook enkele duizenden volgers heeft, zegt aan de dood te zijn ontsnapt. ,,Ik heb in de loop van een pistool gekeken.''



Op eerste kerstavond zat Ouaali met een vriend in een geparkeerde auto vlakbij een tankstation van Esso aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum. ,,Ik zag een man langslopen. Eerst leek hij de straat over te steken, maar ineens liep hij een beetje zigzaggend onze kant weer op. Toen trok hij een wapen en haalde de trekker over. Het leek erop dat hij ons allebei wilde uitschakelen.''

Volgens Ouaali haperde het pistool. ,,Het ging in elk geval niet af. Wij gaven gas en reden keihard weg. Daarna heb ik gezegd om te keren, om te kijken of we die vent konden onderscheppen. Maar hij was al weg. We zijn bij het tankstation gaan staan, want daar zijn camera’s. Ik heb de auto gecheckt of er een gps-volger onder zat en de politie gebeld.''

'Daders, niet slachtoffers'

Ouaali is kwaad hoe de politie de zaak in eerste instantie oppakte. ,,We werden meteen gefouilleerd. Mijn vriend en ik hebben allebei een verleden. Maar we werden behandeld alsof we hier de daders waren en niet de slachtoffers. De hulpofficier van justitie wilde ook meteen onze telefoons uitlezen. Dat hebben we geweigerd.''

De politie van Midden-Nederland zegt inderdaad te hebben gevraagd of de mannen ,,op vrijwillige basis'' hun telefoon wilden laten uitlezen. ,,Dat hebben we gevraagd omdat we duidelijkheid over de situatie wilden krijgen'', zegt een politiewoordvoerster. Ze zegt dat de politie de zaak serieus oppakt. ,,We hebben meteen de omgeving afgezet en onderzocht. Ook hebben we camerabeelden opgevraagd bij het tankstation en een getuigenoproep geplaatst.''

Vijanden

Youness Ouaali zegt niet te weten uit welke hoek de vermeende liquidatiepoging kan komen. Ouaali provoceert voortdurend in zijn vlogs. ,,Ik heb heel veel vijanden.''