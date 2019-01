Politie zoekt man die jaarwisseling ‘viert’ met pistoolschoten

Juliana weigerde zwemvest tijdens gevaarlij­ke bootreis naar Canada

12:54 Prinses Juliana weigerde in de Tweede Wereldoorlog tijdens de boottocht naar Canada een reddingsvest aan te doen, toen op volle zee vijandelijk gevaar dreigde. Terwijl op een nacht het Nederlandse oorlogsschip plotseling uitweek voor mondingsvuur van kanonnen en een lichtgranaat, bleef Juliana ijzig kalm. Dat staat in een bijzonder reisverslag dat in het Nationaal Archief is opgedoken.