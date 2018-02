Amber Alert na ontvoering baby Hannah. 'Ik hoorde gekrijs en gegil'

De pleegmoeder kwam vanmorgen met het halfjaar oude baby'tje uit de Lidl op de parkeerplaats aan de Nieuwstraat gelopen. Daar werd het meisje met Maxi-Cosi en al door een van de ouders uit de handen van de verzorgster gegrist. ,,Ik hoorde een ontzettend gekrijs en gegil'', vertelt buurtbewoonster Colette Megens die vanuit haar appartement over de parkeerplaats uitkijkt. ,,Aan de kant waar mensen normaal de parkeerplaats oprijden is hij eruit gepeerd zo hard hij kon.''

De ouder ging er vervolgens vandoor in een zwarte Mercedes SUV. ,,Hij reed in een grote donkere auto, gaf goed gas en was weg'', vervolgt Megens. ,,De auto reed richting de Nieuwstraat, vanaf daar kun je richting de Markt'', weet bewoonster Megens. Ze zag hoe de pleegmoeder ontredderd achterbleef op de parkeerplaats. ,,Ze liep heel hard te gillen en noteerde nog gauw het nummerbord van de auto.''

De politie benadrukt dat de baby 'in gevaar is' en is een grootschalige zoektocht gestart naar de Mercedes met kenteken 94-GK-PB. De politie roept mensen op om uit te kijken naar het kindje en haar ouders. Van de 25-jarige Rowan Simons en zijn 26-jarige vriendin, Kim de Laat zijn foto's vrijgegeven.

De politie heeft vanmiddag laten weten nog geen enkel idee te hebben waar Hannah is en zegt rekening te houden met meerdere scenario's. ,,Hierbij worden alle beschikbare middelen ingezet." Daarbij heeft de politie ook contact opgenomen met collega's in België en Duitsland.

Waarschuwing

De ouders, beide afkomstig uit het Brabantse Handel, kwamen eerder in het nieuws omdat zij een spoor van oplichting, verduistering en bedreiging veroorzaakten. Zo probeerde Rowan Simons een garagehouder een auto af te troggelen door hem een auto die niet van hem was, als onderpand aan te bieden. Kim de Laat lichtte een Rotterdamse manage op bij de verkoop van een paard.

Veel slachtoffers deden aangifte, waarop de politie een onderzoek begon. Op Facebook werd een waarschuwing tegen het duo massaal gedeeld. Meer dan dertig gedupeerden hebben zich al gemeld. Het stel zou inmiddels uit elkaar zijn. De man woont naar verluidt in België, de vrouw woont nog in Handel. Waarom baby Hannah al op zo jonge leeftijd onder zorg van pleegzorg staat, is onbekend. De politie meldt in het opsporingsbericht dat 'de veiligheid van het kind in gevaar is'.