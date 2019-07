Politie zoekt met heli en boot naar vermiste Loes (18): ‘Dit past niet bij haar’

De tiener had vrijdagavond een feestje van vrienden in Oene, vertelt haar vader. Rond 04.00 uur zou ze daar in haar eentje zijn vertrokken op een elektrische fiets richting Vaassen. De politie meldt dat ze voor het laatst is gezien in de buurt van de Deventerweg en de Vloeddijk in Oene. Vervolgens ontbreekt van haar ieder spoor.



Omdat Loes zaterdagmiddag niet op haar werk verscheen, gingen alle alarmbellen rinkelen. Politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen vertelt dat de situatie wordt gezien als een ‘urgente vermissing’. ,,Dat komt doordat dit niet binnen het patroon van haar gedrag past.’’ De politie is dan ook nog altijd actief op zoek naar Loes. ,,Op dit moment doen we op verschillende manieren onderzoek.”



Op social media wordt een opsporingsbericht over het meisje massaal gedeeld. Ook korfbalvereniging Regio ‘72 uit Vaassen, waar Loes lid van is, hoopt op tips of aanwijzingen.