Politie zoekt met man en macht naar dader fatale steekpartij Groningen

De politie roept mogelijke getuigen van het steekincident op zich te melden. Hockeysters die dinsdag vlakbij aan het trainen waren, zeggen volgens Dagblad van het Noorden een verwarde man te hebben gezien, die hun training gade sloeg. De sporters vonden zijn aanwezigheid vreemd. De recherche heeft de hockeysters gesproken.



Ook hebben agenten inmiddels met een andere mogelijke getuige gesproken: ‘een vrouw met paardenstaart’ die ten tijde van het steekincident in de buurt aan het hardlopen was. Wat zij heeft verklaard, is niet bekend gemaakt.



Woensdagochtend heeft een helikopter opnamen vanuit de lucht gemaakt. Daarna kamde een specialistisch zoekteam van veteranen (Veteranen Search Team) de omgeving uit. Gistermiddag was het de beurt aan een speurhond die de omgeveing doorzocht. Ook werden alle straatputten in de buurt onderzocht. De dader is vooralsnog spoorloos.