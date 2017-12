Politie zoekt met warmtebeeldcamera's naar autistische Abdullah (15)

Honderd flatbewoners in Leiden op straat om koolmonoxide

4:39 In Leiden is een flat met veertig woningen zondagnacht ontruimd omdat de geisers in een aantal woningen te veel koolmonoxide produceren. De brandweer sloeg alarm nadat twee bewoners van de flat aan de Valkenhorst onwel waren geworden nadat zij te veel koolmonoxide hadden ingeademd.