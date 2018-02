Politieactie tegen hennepcriminelen in Helmond, Geldrop, Asten, Liessel en Aarle-Rixtel

Live twitter Sonja Holleeder getuigt vandaag, onzichtbaar voor Willem, tegen haar broer

12:13 Sonja Holleeder was jarenlang 'het bezit' van haar broer, Willem Holleeder. Hij wordt onder meer verdacht van de moord op Sonja's man, Willems voormalige 'bloedgabber' Cor van Hout. In het megaproces tegen Willem staat Sonja vandaag tegenover hem in de rechtszaal, om tegen haar broer te getuigen. Ze zit, vanwege haar veiligheid, onzichtbaar in de getuigenbox.