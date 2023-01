Politieagent ontdekt in zijn vrije tijd 12.000 sigaretten in bestelbusje

Rijkswater­staat: drukste ochtend­spits sinds 2019, eerste sneeuw­schui­vers van deze winter ingezet

Het zuiden en oosten van het land zijn vanmorgen wakker geworden met een onverwacht dik laagje sneeuw van enkele centimeters. Dat zorgt met name op de snelweg voor problemen. Rijkswaterstaat meldt door gladheid de drukste ochtendspits sinds 2019, met bijna 690 kilometer file. Vooral in het zuiden van het land is het druk. Daar worden voor het eerst deze winter sneeuwschuivers ingezet.

19 januari