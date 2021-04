Politiebaas mocht steeds vaker businessclass vliegen: ‘Boek maar’

In tweeënhalf jaar vloog Henk Bril als hoofd van Dienst Landelijke Informatie Organisatie van de Landelijke Eenheid vijfendertig keer. Driekwart van zijn vliegkosten, 40.000 euro van in totaal 53.000 euro, ging op aan businessclassreizen buiten Europa, terwijl economy class de standaard is. Zijn totale reiskosten, inclusief hotels en declaraties, liepen in deze periode op tot meer dan 75.000 euro.

Dat blijkt uit gegevens van de politie die radioprogramma Argos heeft opgevraagd via de Wet Openbaarheid Bestuur. Het duurde anderhalf jaar voor de gegevens op tafel kwamen en de politie schakelde landsadvocaat Pels Rijcken in om het verzoek af te handelen. Het reisoverzicht is onvolledig, geeft de politie aan.

Niet onderbouwd

Uit de documenten blijkt ook dat de hoogste bazen van de Landelijke Eenheid - doorgaans plaatsvervangend eenheidschef Willem Woelders, maar ook eenheidschef Jannine van den Berg - geregeld zonder onderbouwing toestemming gaven en tekenden voor businessclass-reizen, terwijl economy de norm is. Business class vliegen is bij uitzondering mogelijk, mits goed onderbouwd.

Toen Bril bijvoorbeeld in 2019 naar Brazilië vloog en een upgrade wilde (van 1900 naar 5600 euro), schreef hij slechts: ‘Graag officieel je akkoord :)’ Woelders stemde toe. Businessclass naar Bali, van 2300 naar 4400 euro? ‘Is akkoord, boek maar’, schreef Woelders.

Ook bij een door eenheidschef Van den Berg getekende businessclass-reis in 2016 naar de VS van 4400 euro zat geen verantwoording. Volgens Van den Berg en Woelders is er niets onrechtmatigs gebeurd en is verder onderzoek niet nodig. Wel had het reisgedrag ,,doelmatiger gekund” en zijn de regels na onderzoek aangescherpt. Bril, inmiddels weg bij de politie, zegt dat alle reizen conform de regels zijn verlopen.

‘Exorbitant reisgedrag’

Binnen DLIO van de Landelijke Eenheid leefde grote onvrede over het ‘exorbitante reisgedrag’ van de hoogste baas. In 2019 ontving de korpschef van de politie daarover een anonieme brandbrief. Daarin werden tal van grote problemen binnen de dienst benoemd, die later zijn bevestigd door onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ook trokken de politievakbonden aan de bel.

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) vindt verder onderzoek naar het reisgedrag wél hard nodig: ,,Er blijft veel ongenoegen bij politiemensen die dit hebben gemeld. Volgens hen is onvoldoende onafhankelijk en transparant onderzoek gedaan. Het is voor eenieder beter dat de onderste steen boven komt. Hierna kan pas worden gebouwd aan een veilige werkomgeving. De schaduwen uit het verleden blijven anders als een donkere wolk boven deze afdeling hangen.”