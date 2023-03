Politiebonden halen vernietigend uit naar Yesilgöz en dienen klacht in bij Arbeidsinspectie

woede om c2000Bij grote en gevaarlijke operaties komen de levens van politiemensen onnodig in gevaar door ‘het al jaren haperende’ communicatiesysteem. De korpsleiding en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn al langere tijd op de hoogte van deze problemen maar grijpen niet in, schrijven de vier politiebonden in een brief aan korpschef Henk van Essen en veiligheidsminister Dilan Yesilgöz. De bonden zijn het spuugzat en dienen een officiële klacht in bij de Arbeidsinspectie.

Een gewapende wildwest-overval op een wapenwinkel in het Belgische Nieuwmoer zorgde afgelopen donderdag voor een levensgevaarlijke situatie voor politiemensen en andere hulpverleners. Het cruciale C2000-systeem - waarbij hulpverleners voortdurend met elkaar in contact staan - liet het ineens afweten waardoor tientallen mensen van de politie niet wisten wat ze moesten doen. In de tussentijd was er een klopjacht gaande op drie vuurwapengevaarlijke mannen die kriskras door West-Brabant reden.

De situatie liep uiteindelijk met een sisser af. In het Brabantse Rijsbergen werden uiteindelijk de drie jonge mannen aangehouden, nadat de politie waarschuwingsschoten had gelost. Dat alles goed is afgelopen is volgens de politiebonden een wonder te noemen. Essentiële informatie over de overval kwam vanwege de problemen met het C2000-systeem niet bij de politiemensen op straat of in de meldkamer terecht. Ook het doorgeven van posities door agenten te voet naar de meldkamer en onderling lukte niet. Dit was het gevolg van een ‘haperend’ C2000 netwerk, waarvan dit falen ‘al jarenlang bekend is’ bij zowel de korpsleiding als het ministerie, schrijven de bonden in de brief.

Heetst van de strijd

Deze ‘escalatie’ van het ‘onbetrouwbare’ communicatienetwerk staat volgens politiebond ACP symbool ‘voor vele incidenten in Nederland’. ,,Afgelopen donderdag was helemaal geen incident, maar een structureel probleem van vele jaren”, zegt woordvoerder Maarten Brink. Bij de ACP’er hebben zich de afgelopen dagen talloze collega’s gemeld met soortgelijke verhalen. ,,Het rijtje is bijna 1,5 A4 lang, verspreid over heel Nederland. Er zijn zelfs voorbeelden van politiemensen die 112 hebben gebeld omdat het via C2000 niet lukte.”

In de brief schrijven de bonden dat C2000 de hulpverleners soms ‘in het heetst van de strijd volledig in de steek laat’. ‘Dit is voor ons en onze achterban, volstrekt onacceptabel. C2000 is daarmee door elke grens van betrouwbaarheid gezakt. Er ontstonden daadwerkelijk levensgevaarlijke situaties.’ De bonden eisen dat Yesilgöz en Van Essen per direct maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat agenten ‘niet opnieuw in levensgevaarlijke situaties belanden’.

Hotspots

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn de problemen met het communicatiesysteem ‘heel ernstig’. ,,C2000 moet gewoon functioneren. Het is van groot belang voor hulpverleners”, laat een woordvoerder weten. Het ministerie vindt het daarom goed dat de politie en de meldkamers het probleem ‘met urgentie’ onderzoeken. Het C2000-netwerk vertoont in heel het land haperingen, maar volgens de ACP zijn er duidelijke hotspots en één daarvan is Rijsbergen en omgeving. ,,In West-Brabant zijn er meer, want ook in Bergen op Zoom en de gemeente Alphen-Chaam zijn er structurele problemen. Daarnaast zijn er geregeld storingen in de regio Dongemond’’, zegt hij.

Er wordt intussen gewerkt aan een opvolger voor het C2000-systeem, dat door alle hulpdiensten gebruikt moet gaan worden. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem (werktitel: NOOVA) in 2025 in gebruik genomen wordt. In mei van dat jaar loopt ook het huidige contract voor C2000 af, al kan dat nog met twee jaar verlengd worden. Gezien het grote belang van goed functionerende communicatie tussen hulpverleners moeten de twee systemen een tijdje naast elkaar blijven draaien. Aan NOOVA wordt ‘heel hard aan gewerkt’, aldus het ministerie.

Dit gaat volgens de bonden niet snel genoeg. Ze wijzen op een mogelijk alternatief dat bekend staat als ‘gap filler’, waarvan momenteel een succesvolle pilot draait in Brabant. ,,Dat is een hulpmiddel die met de nodige financiën tot een helpende maatregel kan leiden”, vertelt Brink. De bonden hopen dat Yesilgöz samen met de korpsleiding hier prioriteit aan gaat geven. Want, zo schrijven ze: ‘Dit kan en mag in de toekomst niet meer gebeuren. Er is geen tijd meer te verliezen aan nieuwe onderzoeken, analyses en andere vertragende zaken. Wat ons betreft is er geen enkel excuus om maatregelen uit te stellen.’

