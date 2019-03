Politiebonden verbolgen over 1km-bonnenregen: ‘Weinig mensen hebben hier begrip voor’

Heerlijk lenteweek­end: zon en hoge temperatu­ren

13:29 Na wat grauwe dagen worden we dit weekend getrakteerd op zon. Vandaag is het al op veel plaatsen zonnig met 15 graden of hoger. Maar ook morgen en zondag kunnen we een heerlijke lentezon verwachten, al dan niet tussen de stapelwolken door.