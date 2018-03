​Het politiebureau in Coevorden is gisteravond beschoten. Volgens de woordvoerder van ​de politie ​Noord-Nederland is er een directe link met de dodelijke schietpartij in Holtheme diezelfde avond.

Er is één verdachte opgepakt. Het is nog onbekend waarvan hij precies verdacht wordt. Na de eerste schietpartij aan het Haandrik tussen Coevorden en het buurtschap Holtheme werd langs de weg een zwaargewonde man gevonden. Hij had meerdere schotwonden in de buik. Dat heeft een getuige verklaard tegenover Coevorden Huis aan Huis.​ Volgens de getuige leefde het slachtoffer nog toen de politie arriveerde. Reanimatie mocht niet baten. De man lag in de berm.

De politie heeft nog niets ​bekend gemaakt over de identiteit van de ​verdachte en het slachtoffer. Maar de lokale geruchtenstroom is op gang gekomen en ​in zowel Holtheme als Coevorden ​worden dezelfde namen genoemd. Deze krant heeft gesproken met de stiefvader van de ​waarschijnlijk gearresteerde man. De ​stiefvader wil​ ​niet met zijn naam genoemd worden. Hij ​bevestigt dat hij later op dag een gesprek heeft met de recherche​:​ ,,Ik weet niet of mijn zoon nou slachtoffer of dader is. De politie heeft nog niets gezegd.''

Forensisch onderzoek

In de tussentijd is de politie massaal uitgerukt voor forensisch onderzoek aan de Haandrik in Holtheme. ​Zeker ​15 politiebusjes bezetten de weg die volledig is afgesloten. ​De omgeving wordt minutieus uitgekamd, ​ op zoek naar bewijs. Een bruine herdershond speurt in de greppel en struiken naar sporen.