Politiebureau Drunen ontruimd vanwege oud explosief, omgeving ruim afgezet

Coronavirus LIVE | Meer dan 10.000 coronado­den in Belgische woonzorg­cen­tra, Oostenrijk naar derde lockdown

13:00 Nederlanders zien, volgens onderzoek van een aantal universiteiten, wel iets in een vaccinatiebewijs waarmee ze extra vrijheden krijgen. Minister De Jonge ziet zo'n ‘beloning’ voor wie zich laat inenten niet zo zitten. Wie zich laat vaccineren, moet dat laten doen met het oog op de gezondheid. Volgens De Jonge kan anders een vorm van ‘dwang en drang’ ontstaan, die de inentingsbereidheid in de wielen rijdt. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.