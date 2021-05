Politiechef: ‘Dit was geen cowboyactie, ik ben bijzonder trots’

overval goudtransportDe Amsterdamse politiechef Frank Paauw zei in het televisieprogramma Nieuwsuur over de overval van woensdag in Amsterdam-Noord dat de politie aanneemt ‘dat de gestolen buit helemaal is teruggevonden’. Ook is hij ingegaan op de manier waarop de politieactie tot stand is gekomen.

De overvallers hadden het woensdag gemunt op een waardetransportauto met edelmetalen die een waarde zouden hebben van 50 miljoen euro. ,,Het was goud van juweliers en andere waardevolle spullen. Ik heb een bedrag van 50 miljoen euro ook gehoord, of dat klopt moet uit onderzoek blijken. De aanname is dat alle gestolen buit is teruggevonden”, zei Paauw.

Lees ook: Overvallen bedrijf Amsterdam toonde onlangs goudstaven vol trots aan cameraploeg.

Paauw blikte bij Nieuwsuur terug op het moment dat de eerste melding van de overval binnenkwam bij de meldkamer. De melder, een vrouw, ziet de overval gebeuren en belt direct 112. Op film is te zien hoe de overvallers in de lucht schieten naast de overvallen transportwagen. ,,Er is gelijk prioriteit gegeven aan de melding, wat betekent dat er ook direct allerlei eenheden aan gekoppeld worden. Inclusief alle eenheden op straat. Tegelijkertijd komt ook de DSI, de Dienst Speciale Interventies, in actie, die zich met name richt op grof en extensief geweld. Deze staan 24/7 paraat.”

De reden dat er direct zoveel politie paraat stond op het moment van de overval heeft niets te maken met dat de politie eventueel al rekening hield met een overval op het waardetransport van Brink's. De agenten in Amsterdam Noord waren hoogstwaarschijnlijk wel op de hoogte van het transport. ,,Het was woensdag een doordeweeks dag zonder evenementen of demonstraties. In die zin is Amsterdam een redelijk compacte stad. En ondanks alle tekorten rijdt er dan gewoon wel veel politie rond die snel paraat staat.”

Extreem geweld

Dat er bij de overval en achtervolging direct zo veel wapengeweld is gebruikt door de criminelen is een kenmerk van dergelijke zware Belgisch/Franse groeperingen. Eerdere zeer gewelddadige overvallen op waardentransporten in Nederland(onder meer in 2011 op transporten van Brink's en Secure Cash) werden ook gedaan door Belgisch/Franse groep mannen, die zich de ‘Scarface-bende’ noemde.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de herkomst van de groep. Dat onderzoek richt zich voornamelijk op Franstalig België. Tot nu toe zijn zes verdachten van de overval aangehouden, twee raakten daarbij gewond. Een zevende verdachte overleed. De politie zoekt nog zeker twee andere voortvluchtige verdachten. Volgens Paauw zijn er meer verdachten dan tot nu toe bekend.

‘Trots’

De politie van nu is volgens Paauw niet meer de politie van tien jaar geleden. ,,Vroeger werd de situatie bevroren en werd er gewacht op speciale eenheden. Nu gaan we er achteraan.” De gedachte daarachter is dat als de politie de criminelen opjaagt, er minder kans is op geweld en gijzelingen. De zogeheten ‘amok-procedure’.

Paauw is zeer te spreken over het optreden van de agenten. ,,Ik ben bijzonder trots. Ik was gisteren bij de debriefing, dan hoor je hoe vastberaden mensen zijn geweest. Agenten die door een sloot gaan om er achteraan te gaan. Daar heb ik respect voor. Maar onze mensen zijn geen cowboys, die doen dit gecoördineerd en met hulp van de politiehelikopter.”

Er is woensdag geestelijke opvang geweest voor de agenten. ,,Collega’s worden gehoord als getuige, maar krijgen allemaal een advocaat. Dit heeft een enorme impact. We houden mensen in de goede zin van het woord in de gaten. De mentale check blijft de komende tijd continu aanwezig.”

Bekijk hieronder beelden van de achtervolging:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.