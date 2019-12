Politiechef Dubai: Taghi zei dat onze politie de beste van de wereld was

De zondagnacht aangehouden Ridouan Taghi hield zich angstvallig schuil in een villa in een nieuwbouwwijk van Dubai. Volgens politiechef Jamal Al Jallaf nam hij de nodige maatregelen om onzichtbaar te blijven.

In een interview met de lokale krant Gulf News vertelt de politiechef dat Taghi niet had verwacht dat hij in Dubai opgepakt zou worden toen een arrestatieteam hem in de villa inrekende. ,,Nadat we de villa waren binnengevallen vertelde hij ons dat de politie in Dubai wel de beste moet zijn omdat hij al jaren op de vlucht was."

Volgens Al Jallaf ging er aan de operatie om Taghi in te rekenen vijf dagen voorbereiding vooraf. ,,We hebben heel veel camerabeelden in de stad bekeken om de locatie van Taghi te achterhalen. Hij opereerde als een onzichtbare man en deed bijvoorbeeld geen enkele aankoop onder zijn eigen naam sinds hij in Dubai arriveerde. Dat was een grote uitdaging voor ons, maar uiteindelijk hebben we hem te pakken.”

In een interview met Nieuwsuur vertelde Al Jallaf dat de gordijnen van het huis altijd dicht waren en er geen licht naar buiten kwam. ,,Je kon van buitenaf niet zien of er iemand binnen was. Er was ook niet te zien of er iemand naar binnen ging of naar buiten kwam”, zegt hij.

De man die lange tijd uit handen van justitie wist te blijven, had geen contact met officiële instanties en werd geholpen door vrienden en bekenden. ,,We konden informatie over de mensen die hem hielpen met elkaar verbinden. Zo werd zijn aanwezigheid in het huis bevestigd.”

Taghi bood geen verzet bij zijn arrestatie en gaf zich meteen over, aldus de politiechef. Een Aziatische vriendin die aanwezig was in de villa is eveneens opgepakt.