Politiechef geïrriteerd omdat dader bombrieven nog spoorloos is: ‘We zetten alles op alles’

Op dit moment ziet de politie geen verband tussen de ontvangers van de explosieven, die variëren van banken en hotels tot autobedrijven op diverse plekken in het land. Volgens Paauw is als eerste onderzocht of er bijvoorbeeld een bovenliggende holding is waar een familie achter zit. ,,Maar die link is er niet’’, zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5.



Het is volgens hem dan ook de vraag of er een verband is. Volgens Paauw zijn de gevolgen tot nu toe nog beperkt, maar gezien de werkwijze van de afzender – iemand die bedreigingen uit, brieven met explosieven laat bezorgen die ook afgaan – kan het veel erger aflopen. ,,Dus we zetten er alles op om te zorgen dat we hierachter gaan komen.’’