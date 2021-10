Politiechef: ‘Nederland niet meer rustig eilandje in Europa’

‘We zijn ons naïviteit definitief aan het verliezen. We kunnen ons niet meer dat veilige rustige eilandje wanen in Europa, waarin dit niet gebeurt.’ Dat zei de Amsterdamse korpschef Frank Paauw vanmiddag in het televisieprogramma Buitenhof op NPO 1.

Hiermee reageerde Paauw op het onderwerp georganiseerde criminaliteit, en onder meer de daarmee samenhangende moorden op Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum. Politiechef van Midden-Nederland Martin Sitalsing gaf in het programma aan dat de politie zich ‘natuurlijk’ zorgen maakt over de georganiseerde criminaliteit in Nederland. ,,Wat wij zien is dat wij in de opsporing het maximale eruit halen”, aldus Sitalsing.

Ook is de politie volgens hem in staat heel snel aan te houden. ,,Waar ik mij de meeste zorgen over maak, is de jonge aanwas. En welke gamechanger we daarin voor elkaar weten te krijgen. Want voor iedereen die we aanhouden, staat een nieuwe op.” Volgens hem is het perspectief voor jongeren over wat ze kunnen in de samenleving niet helder. ,,Dan is de keuze om in de criminaliteit te stappen vaak heel machtig.”

Paauw gaf aan dat om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken, ook de wijken in moet worden gegaan. ,,De zorgen zijn groot. Als je ziet wat jeugd met name voor perspectief heeft, daar kunnen we te weinig tegenover zetten. Er zijn hele mooie trajecten. Maar ik denk zeker dat als het gaat om aanwas, vervangingsmomenten, wat er is voor mensen, jongeren, die in de criminaliteit kunnen stappen, ik denk dat dat een van de grootste zorgen is.”

In een persbericht van de politie over het optreden in Buitenhof, waaraan ook politiechef Gerda van Leeuwen van Zeeland West-Brabant deelnam, wordt gesteld dat Nederland een politie verdient die in elke buurt, op straat en online, aanwezig is. ‘Die naast voldoende mensen ook beschikt over goede en moderne ict-middelen. Een politie die niet alleen achteraf ingrijpt, maar ook in een zo vroeg mogelijk stadium signaleert en daar waar nodig ingrijpt. En die voorkomt dat kleine boeven doorgroeien naar grote boeven. Want veiligheid vergroten begint bij voorkomen’, zo staat in het bericht.

Volledig scherm © ANP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: