Politieman die levensgevaarlijke RAF-terrorist greep, komt met echtgenote om het leven

22 september 1977 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse politie. De voortvluchtige en gevreesde Duitse RAF-terrorist Knut Folkerts schoot toen in Utrecht een rechercheur dood en verwondde een tweede agent levensgevaarlijk. Politieman Flip Raap die de terrorist wist te overmeesteren, overleed afgelopen maandag.

De overmeestering van Folkerts was destijds een levensgevaarlijke ingreep van Raap. Hij wist na een achtervolging de terrorist in te halen, drukte hem tegen een hek bij de Jaarbeursgebouwen en nam hem in een wurggreep. En toen ging het bijna mis. Een politieman in burger vuurde om onduidelijke redenen op het worstelende duo. Een kogel sloeg tien centimeter boven het hoofd van Raap in een paal. Hij werkte de terrorist tegen de grond en boeide hem. Zijn vrouw Fransje dacht urenlang dat haar Flip was omgekomen. Folkerts werd uiteindelijk uitgeleverd aan Duitsland en daar tot twee maal levenslang veroordeeld.

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een foto van Knut Folkerts uit mei 1980, vlak voor zijn proces in Duitsland. In 1977 vermoordde hij de Utrechtse rechercheur Arie Kranenburg voordat hij door de Nuenense Flip Raap werd aangehouden. © EPA/Norbert Försterling

Maandag overleed Flip Raap (80) samen met zijn vrouw Fransje (74). In zijn woonplaats Nuenen raakte de oud-politieman die middag met zijn auto een stoeprand, kreeg een klapband en reed het water in. Omstanders haalden het echtpaar nog uit het voertuig, maar voor Fransje kwam de hulp al te laat. Flip overleed nog diezelfde avond in het ziekenhuis.

Dat ze na 55 jaar huwelijk samen zijn overleden, is een troost, zeggen hun dochters Charlotte en Pitou. ,,Ze waren een eenheid.” De verdeling was thuis helder: vader werkte dag en nacht, moeder - Stratumse en opgeleid tot kapster - zorgde en luisterde. Het werk liet Raap nooit los. Als het gezin ging winkelen in Eindhoven zaten ze vaak al binnen een half uur op het politiebureau. Dan had vader weer een dief gezien en gegrepen, vertellen de dochters. Charlotte: ,,Tussen z'n oren was hij nog een menneke.” Z’n Harley Davidson deed de 80-jarige pas drie maanden geleden de deur uit. ‘Jullie hebben opa nooit zien vechten hè?', vroeg hij laatst aan zijn kleinkinderen. Zijn dochters maakten dat wel mee. Meer dan eens. Bijvoorbeeld toen hij een dronken man bij het stoplicht uit z'n auto trok en de sleutel afpakte. Inmiddels was Raap al twintig jaar met pensioen. Stil zat hij nooit. Hij werd hockeycoach in Nuenen, zat in een kookclub en vierde flink carnaval.

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De protocollaire 'gezagsdragers' van Federatie Eindhovens Carnaval zo'n twintig jaar geleden: rechts in beeld Veldwachter Flip Raap.

Van een terrorist naar de Eindhovense carnaval. In het leven van Flip Raap en zijn vrouw Fransje kan het. Hij gaf ruim twintig jaar lang de Lampegatse carnaval kleur als de Veldwachter in de entourage van de stadsprins, vertelt Eindhovenaar Leo van de Voort. Hij maakte het echtpaar jarenlang mee in de Eindhovense carnavalstijd. ,,Waar Flip was daar was Fransje. Een elegante dame die voor iedereen klaar stond. De drijvende kracht achter het vroegere Concert Carnavalesk. Ze hadden allebei oog voor iedereen. Ik mis ze nu al.”

Raap was bovenal een politieman. Net als z'n vader, twee broers en een neef. Hij werd een man van de straat, vertellen oud-collega's. Criminelen ruiken politiemensen, zegt men wel eens. Dat overkwam Raap nooit. Hij wist met zijn lange haren, grote postuur, leren jack en vlotte babbel perfect op te gaan in de onderwereld. En als het nodig was in pak met stropdas. Als een kameleon. ,,Hij kon het geboefte lezen”, zegt politiechef van Oost-Brabant Wilbert Paulissen. Hij werkte jaren samen met Raap. ,,Flip was de ouwe rot die de jong gediende wegwijs maakte. Ontzettend gedreven, dag en nacht bezig en een tikkie onnavolgbaar.”

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Politieman Flip Raap werkte een groot deel van zijn carriere in burger en hield onder meer de Rode Jeugd in Eindhoven in de gaten. Hij was de man die RAF-terrorist Knut Folkerts in 1977 in Utrecht pakte, vlak nadat deze een politieman had doodgeschoten en een tweede agent levensgevaarlijk had verwond. © gemeentepolitieeindhoven.nl

Halverwege de jaren 70 was Raap betrokken bij de opbouw van een van de eerste observatieteams van het land. ,,Hij leidde de eerste ploeg met een flinke heroïnevangst. Vlakbij het Parktheater", weet voormalig korpschef Huub Raeven nog. ,,Een pond. Dat was extreem veel in die tijd.” Het team werkte soms door het hele land. Raap pakte niet alleen RAF-terrorist Folkerts, maar assisteerde met zijn Brabantse collega’s ook bij het onderzoek naar de ontvoering van Freddy Heineken. Voor zijn bazen was hij nauwelijks te sturen, herinnert Raeven zich. ,,Hij kon goed met criminelen overweg. Die hadden veel respect voor hem.” Raap schopte het tot recherchechef. Maar dat lag hem minder goed. ,,Dat betekende te lang binnen zitten. Hij was een chef die voorop liep.”

De familie neemt woensdag 3 juni afscheid van Flip en Fransje Raap. De dienst is online te volgen via digitalegroet.nl/flip-en-fransje-raap. Daar kan ook een boodschap worden achtergelaten.