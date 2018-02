Politiemol Mark M. meldt zich bij justitie

Video Amber Alert na ontvoering baby Hannah. 'Ik hoorde gekrijs en gegil'

16:54 De politie heeft een Amber Alert uitgestuurd voor de zes maanden oude Hannah Simons, geboren in Helmond. Het baby'tje, dat onder zorg van pleegzorg staat, is vanochtend door een van haar eigen ouders ontvoerd in het Noord-Brabantse Eersel. Het kind is volgens de politie 'onder dwang meegenomen'.