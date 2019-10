Politievakbond: Ook andere diensten versterken in strijd tegen drugsmaffia

De politie wil vier ‘flexibele units’ van in totaal 350 rechercheurs en specialisten in het leven roepen om beter onderzoek te doen naar de zwaarste categorie drugscriminelen, meldde deze site vandaag. Die units moeten onder de politie vallen en samenwerken met de Nationale Recherche en lokale eenheden. ,,Een goede zaak”, zegt Van de Kamp. ,,Het instellen van aparte diensten leidt tot competentieproblemen en verlies van informatie. Dat zie je in het buitenland.”

Maar uitbreiding van de politie alleen is niet genoeg om een vuist te maken tegen de georganiseerde misdaad, zegt de vakbondsleider. ,,Ook diensten als de FIOD, Koninklijke Marechaussee, Douane en Belastingdienst moeten gezamenlijk met de politie optrekken. Dat zijn allemaal organisaties waar ze ook te maken hebben met capaciteitsproblemen. Ook daar moet dus versterking komen.”

‘Door het ijs’

Het leveren van 350 politiemensen voor de flexibele units gaat al een heel lastige klus worden, vreest Van de Kamp. Die mensen leid je niet even op, dus die moeten in eerste instantie uit de bestaande eenheden komen. En dat terwijl de politieorganisatie al volledig door het ijs is gezakt qua bezetting. De politie heeft er zoveel meer taken bij gekregen de afgelopen jaren.”