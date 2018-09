Polsstokspringer gewond na landing naast mat in centrum Apeldoorn

Kersvers paar blij met roze gespoten woning: 'Wilde altijd al prinsessen­huis'

16:02 Sander en Marieke uit Velddriel beleefden gisteren de dag van hun leven. Ze stapten namelijk in het huwelijksbootje. Na een topfeest stond het kersverse paar bovendien voor een verrassing: vrienden en familie hadden hun huis roze gespoten en een berg zand op de oprit gelegd. ,,Ik ben blij dat ik andere schoenen bij me had. Met mijn jurk en hakken was ik niet over die bult gekomen", lacht Marieke Coset-Van den Bighelaar.