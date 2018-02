Polyamorie: Helene is dolgelukkig met haar twee Jannen

Toch ziet Helene dat lang niet alle polyamoristen het zo getroffen hebben. Veel lijden omdat ze om hun relatie worden verketterd, of houden één partner geheim voor hun omgeving. ,,Er is zo veel verborgen leed in deze wereld, door afkeuring van de samenleving. Ik weet dat op onze facebookgroep 900 polyamoristen te vinden zijn, maar ik denk dat het er zo 10.000 kunnen zijn, doordat mensen er niet voor durven uit te komen. Ik raad deze levensstijl dan ook niemand aan. Als je gelukkig bent met zijn tweeën: houden zo. Dat is veel gemakkelijker, het scheelt vaak veel frustratie en verdriet. ''



Uit dat leed komt de wens voort die Helene nog koestert: dat polyamorie meer wordt geaccepteerd. Zodat trio's zoals die van haar niet worden buitengesloten door hun omgeving of soms zelfs hun eigen familie. Zagen mensen maar het geluk, dat ook te vinden is in de liefde voor meer mensen tegelijk. Dan zouden wellicht ook meer politieke partijen er wat voor voelen het gemakkelijker te maken om de financiële rompslomp te verminderen voor polyamoristen. ,,Een hypotheek afsluiten met zijn drieën is een ramp. Je kan daarnaast met maar één iemand fiscaal partner worden. Christelijke politieke partijen willen de regels daarvoor absoluut niet aanpassen. Partijen die daar wel voor voelen, zeggen dat het moeilijk te verwezenlijken is, ook omdat er gedwongen toestanden kunnen plaatsvinden.''



Maar boven dat alles viert bij Helene en haar mannen de liefde hoogtij. ,,Nu de tweede Jan er is, zou ik hem niet meer kunnen missen. Ik hoop dat we samen oud worden, dat we hier rondhuppelen of rondrijden in een rolstoel. Dan maken we het hier bejaardenproof, ook al moet daarvoor nog een hoop gebeuren. Of we verkassen naar een huisje in Frankrijk. Ik ben niet ingedut, maar mijn wilde haren ben ik kwijt.'' Wat blijft is een rijk leven. ,,Druk, bijzonder, met heel veel mensen om me heen.''