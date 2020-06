Pontbaas weigert ten onrechte wandelaar over te zetten: ‘Ik moest 18 kilometer extra lopen’

Foto's ‘vol met vreemde symbolie­ken’ opgedoken van gestolen Van Gogh

18:38 Er zijn foto's opgedoken van de uit het museum Singer in Laren geroofde doek van Van Gogh. Het is voor het eerst dat er bewijs opduikt van het gestolen kunstwerk, wat aantoont dat het niet vernietigd is. Naar schatting is het schilderij tussen de 1 en 6 miljoen euro waard. Experts vermoeden dat de roof een copycat is van een eerdere kunstroof.