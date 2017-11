Populair bordspel 30 Seconds wil app testen: duizenden fans reageren

,,Het was een stuk extremer dan in andere gevallen waarin we testers zoeken", vertelt Pien Bruinsma, verantwoordelijk voor de marketing van 999Games. ,,We waren op zoek naar 200 testers en binnen een paar uur hadden we al 1.200 aanmeldingen." De uitgever heeft de aanmeldingen inmiddels gesloten.



Bij 30 seconds is het de bedoeling dat je in, je raadt het al, dertig seconden zo veel mogelijk woorden omschrijft, zonder het woord zelf te noemen. Je teamgenoot moet raden welke beroemdheid, stad, voorwerp, automerk je bedoelt. De tijdsdruk zorgt ervoor dat de gekste hersenspinsels naar boven komen.



Michelle is een groot liefhebber van het spel. ,,Een vriendin moest de stelling van Pythagoras omschrijven en riep: 'een Grieks broodje'. Ze dacht dat ze pita omschreef."



Soms gaat het echter ook goed als je het woord verkeerd omschrijft. Zo vertelt Sander dat onwetendheid beloond kan worden. ,,De voetballer Maradona werd omschreven als 'bekende voetballer uit Brazilië' en het werd goed geraden. Beiden wisten niet dat hij Argentijns is. Het leuke aan het spel is ook dat je het persoonlijk kunt maken. Voor de één is Waterloo de plaats waar Napoleon werd verslagen en voor de ander een nummer van ABBA."