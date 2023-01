Populariteit Engelse boeken slecht voor het Nederlands? ‘Fantastisch dat jongeren überhaupt lezen’

Iets trok aan Remko's onderarm, het bleek een bijtend everzwijn: ‘Heb ze nog nooit gezien hier’

Zijn dochter wilde de voorbeschouwing van Feyenoord-Ajax zien. Hij wilde nog even wandelen door het Limburgse bos voor zijn huis. Niemand die dacht dat hij thuis zou komen met diepe wonden door een everzwijn die in z'n linkeronderarm hapte. ,,Had ik maar naar m'n dochter geluisterd”, blikt de geschrokken Remko terug.

20:20