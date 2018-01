Postcodekoorts: heel Eastermar rekent zich rijk

Later deze week horen ze hoeveel dat per lot is. ,,Ik hoorde dat die 27 miljoen euro over zo'n 1.000 loten verdeeld wordt. Blijft toch ongeveer 27.000 euro per lot over. Er zijn maandagen dat ik het met de omzet van de winkel niet redt'', grinnikt Sjouke Wijnsma van dorpssuper Alles ûnder ien dak in Eastermar.



Sjouke speelt mee met één lot. ,,Al zo lang dat ik gisteravond niet eens meer zeker wist of ik nog wel meedeed. Toen ik die truck van de Postcodeloterij in het dorp zag, ben ik het direct op gaan zoeken in de administratie. En ja, we deden dus nog mee.''