Postduif Caballero verbreekt 62 jaar oud snelheidsrecord

De duif van de gebroeders Kamerhuis uit het Overijsselse Sibculo heeft een duif van Coen Kat uit Amsterdam na 62 jaar eindelijk verslagen. Destijds was het een vlucht die was begonnen in het Franse Orleans, waarna de duiven zich in een zuidwesterstorm huiswaarts spoedden. Kats duif was met een snelheid van 143 km per uur terug op het hok, op de zolder van het café dat hij runde.