Prehistorisch potje met mogelijke 'neptekst' gevonden bij opgraving

Een piepklein potje, maar de betekenis is groot. Gemaakt van regionale klei uit de buurt van het dorpje Lent, ergens tussen 775 en 540 voor Christus. Bijzonder is dat er tekens op staan die op schrift lijken, terwijl er in die periode zo ver noordelijk niet werd geschreven.



Wetenschappers hebben het voorwerp en de herkomst uitgebreid bestudeerd. Uit materiaalonderzoek is duidelijk geworden dat het in de omgeving van Nijmegen is gemaakt en dat de tekens direct bij het maken zijn gegraveerd, en niet later zijn toegevoegd.



Tot nu toe is in Europa in de periode tussen 800 en 500 voor Christus alleen schrift gevonden in het mediterrane gebied. De onderzoekers hebben de tekens van dit pas gevonden object vergeleken met vroege schriftvormen uit die tijd. Hoewel er overeenkomsten met Iberische tekens, blijkt het toch iets anders te zijn. Maar wat?