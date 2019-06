Premier Curaçao zegt gesprek met Rutte af

KNMI Wéér code oranje, maar ‘we doen het echt niet zomaar’

21:27 Het is de week van de weerswaarschuwingen. Het KNMI gaf vanmorgen voor de derde keer code oranje af. Aan al die codes gingen in de weerkamer al uren van wikken en wegen vooraf. ‘We gaan niet over één nacht ijs.’