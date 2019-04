Premier Mark Rutte te gast in De Ochtend Show to go

Minister-president Mark Rutte is woensdag 24 april te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Jörgen Raymann en Anne-Marie Fokkens en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.

Honderden mails kregen we de afgelopen dagen binnen na een oproep in de krant en op onze site om vragen te stellen aan Rutte. Een grote selectie van deze vragen komt voorbij in De Ochtend Show to go. Aan de hand van de thema’s koopkracht, zorg, klimaat, wonen en vertrouwen in de politiek nemen we de vragen met hem door.

Ook de Rotterdamse dichter en schrijver Lars van der Werf is in de studio. Hij sluit ieder onderwerp af met een toepasselijk versje.

De speciale uitzending van De Ochtend Show to go begint om 07.30 uur en is live te zien op onze site. Ook op Facebook is de uitzending live te zien en daar kun je ook nog vragen stellen, die mogelijk ook in de uitzending behandeld worden.

