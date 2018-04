Premier Mark Rutte wacht zwaar debat over 'memogate'

Opvallende recente uitspraken van Rutte over de Memo’s



20-04-2018



"Het kan heel goed dat die stukken er geweest zijn, en dat kan over heel veel onderwerpen zo zijn, en zo gaat zo'n formatie.''

,,Niet vreemd dat ministers mij niet hebben geïnformeerd.''

,,Het stuk is mij niet bekend. Heb ik geen herinnering aan.''





23-04-2018



,,Het kabinet maakt een eenmalige uitzondering op de vertrouwelijkheid van zulke documenten uit de kabinetsformatie.''



24-04-2018



,,Ik heb de indruk gewekt met mijn antwoorden dat die stukken er niet waren. Die blijken er wel te zijn.''

,,Ik kan me geen memo's herinneren en dat is de waarheid.''