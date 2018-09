Prik tegen snel oprukkende dodelijke bacterie voor alle 14-jarigen

Aanleiding is de toename van het type W van de ziekte , die in tegenstelling tot andere typen ook gevaarlijk is voor jongeren. Eind mei onthulde deze krant dat er dit jaar al 57 mensen op de intensive care belandden en 11 patiënten overleden aan meningokokken type W, aan de tot 2015 nog amper voorkomende bacterie.

Sinds 2002 bestaat er voor jonge kinderen een landelijk vaccinatieprogramma voor type C van de Meningokokkenziekte. Afgelopen voorjaar is dit vervangen door een uitgebreider vaccin. Om de jongeren van nu alsnog te beschermen, krijgen zij nu de mogelijkheid tot een extra vaccinatie.

Overdraagbaar

Onderdeel van de campagne is website Deelditnietmetjevrienden.nl, waarop uitleg staat over de ziekte en jongeren aan het woord komen die eerder besmet zijn geweest. De Meningokokkenziekte is overdraagbaar van mens op mens en kan in het ergste geval leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.