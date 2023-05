Pril zwanengeluk wordt ruw verstoord; mannetje overlijdt nog voor partner is gaan broeden

Het leek een mooi voorjaarsverhaal te worden: een prachtig zwanennest, op een plek waar ouders met hun eigen kroost konden gaan kijken en buurtbewoners het tafereeltje al 'weken volgden vanachter hun raam'. Dagenlang waren vader en moeder zwaan een sterk team. Moeder ontfermde zich over de aanstaande baby's en papa beschermde het nest. Maar hoe moet dat nu verder, nu moeder er alleen voor staat en geen levenspartner meer heeft?

Papa plots dood

,,Vanmorgen nog, zwom pa vrolijk rond. Een paar uur later had het noodlot toegeslagen”, schrijft Stichting Dierenwelzijn Zeeland op Facebook. ,,Moederzwaan zat treurig een eind verderop, haar kopje triest naar beneden", vervolgt de social-media post. Papa zwaan lag dood in het water, mama zwaan was al weer iets dichter naar haar nest gekropen, om haar aanstaande kroost te beschermen, toen de vrijwilligers van de Stichting arriveerden.

,,Een dappere ambulancier en een behulpzame eigenaar van een bootje, gingen het water op om de overleden zwaan te kunnen weghalen", aldus de stichting. De zwaan werd aan de kant aangenomen door een tweede ambulancemedewerker. Papa zwaan wordt ter onderzoek aangeboden. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

'Hopelijk redt ze het tijdens haar rouwproces’

Sindsdien staat mama er alleen voor. De stichting schrijft dat een nest meestal uit vijf tot zeven eieren bestaat. Als het laatste ei is gelegd, gaat de zwaan broeden (meestal zo'n 36 dagen, net iets langer dan een maand dus). Mama zwaan heeft al vijf eieren gelegd, maar is nog niet gaan broeden.

Dat de zwaan bij het water zit, is een goed teken. Omdat papa geen eten meer kan verzamelen, zal de moeder dat vanaf nu zelf moeten doen, terwijl ze aan het broeden is. Dat ze omringd is door kroos en waterplantjes, is dan alleen maar heel fijn. ,,Het zal áls ze gaat broeden een hele zware tijd worden voor haar. Zodra zij verzwakt of ziek wordt zullen wij zeker ingrijpen. Hopelijk redt ze het tijdens haar rouwproces", schrijft de stichting in het bericht.

Rust voor de zwaan

De exacte locatie van waar de zwaan zit wordt bewust niet gedeeld, om moeder zwaan rust te geven. Voor zwanen is het overlijden van een partner extra droevig: niet voor niets staat de zwaan symbool voor eeuwige liefde. De dieren zijn - als een van de weinige diersoorten - monogaam en rouwen lang.

Al die buurtbewoners die het tafereeltje al weken vanuit hun raam volgen, houden ook nu een oogje in het zeil. En ook de stichting blijft nauw betrokken bij de moeder en haar baby's. ,,Hou je sterk mooie zwaan, we laten je niet in de steek!”

Volledig scherm Een dappere ambulancier en een behulpzame eigenaar van een bootje, gingen het water op om de overleden zwaan te kunnen weghalen. © Stichting Dierenwelzijn Zeeland