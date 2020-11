‘Prins Bernhard-belasting' van PvdA valt verkeerd bij Bernhard

Ruim 300 onschuldi­gen op lijst die belandde bij verdachten afpersings­zaak rond fruithan­del De Groot

28 november Er staan meer dan 300 mensen op de lijst die in de afpersingszaak rond fruithandel De Groot per ongeluk aan de verdachten is verstrekt. Niet alleen het huidige personeel staat erop, maar ook mensen die in het verleden voor De Groot werkten. De advocaat van het bedrijf vindt dat hun beveiliging fors moet worden opgeschroefd.