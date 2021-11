Privacywaakhond kritisch over plan voor meer bevoegdheden NCTV: ‘Voorstel lijkt een vrijbrief’

video Minister Grapper­haus: ‘QR-code in kleedkamer is niet te veel gevraagd’

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vindt het niet te veel gevraagd dat sportclubs een coronatoegangsbewijs moeten controleren in de amateursport, zodra toeschouwers of sporters naar de kantine of kleedkamer gaan.

10:49