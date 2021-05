Pro-Palestinabetogers trekken door steden

VideoIn diverse plaatsen in ons land zijn zondag Pro-Palestinademonstraties gehouden. Zo lopen er door Amsterdam duizenden mensen in een mars om steun te betuigen aan Palestina. In Eindhoven trok een groep na een manifestatie op het Stadhuisplein ook de stad in. Ook in Nijmegen, Groningen en Enschede gingen sympathisanten de straat op.

Ongeveer tweeduizend mensen hebben zich vanmiddag op de Dam in Amsterdam verzameld om hun solidariteit met de Palestijnse bevolking te tonen. Ze protesteren tegen de onderdrukking van het volk door Israël en het geweld in de Gazastrook. De demonstratie is om 14.00 uur van start gegaan. Inmiddels zijn de demonstranten begonnen met het lopen van een protestmars.



De politie houdt de demonstranten in de gaten en de sfeer is nog redelijk rustig. Wel is er een rookbom afgegaan. De gemeente laat op Twitter weten dat het op dit moment te druk is bij de demonstratie. ,,Sluit niet meer aan. Kom niet meer naar de Dam. Houd 1,5 meter afstand”, aldus de gemeente.

Volledig scherm De demonstranten tonen hun solidariteit met het Palestijnse volk. © ANP

Velen hebben een Palestijnse vlag bij zich met de kleuren zwart, wit, groen en rood en er wordt muziek gedraaid. Ook hebben mensen leuzen en steunbetuigingen op borden geschreven. Afgewisseld door luid applaus wisselen sprekers elkaar af op het podium. Als een Palestijnse student in de microfoon de Verenigde Naties oproept op te komen voor haar volk, klinken vanuit de betogers Palestijnse leuzen en gejuich. Die leuzen: ‘Free Palestine’ en ‘The whole world is watching’. Naast Israël moeten in de toespraken demissionair premier Mark Rutte en de media het meermaals ontgelden vanwege hun ‘zionistische perspectief’.

Volledig scherm Actievoerders op de Dam demonstreren tegen het geweld in Israel en Gaza. De demonstranten tonen hun solidariteit met het Palestijnse volk. © ANP

Onderdrukking

De demonstratie in Amsterdam wordt voornamelijk door jongeren bijgewoond. Demonstrant Mamoun Maser (45) vindt het vooral prachtig om te zien dat er zoveel verschillende nationaliteiten rondlopen. ,,Dat laat zien dat de situatie in Gaza niet alleen Palestijnen na aan het hart ligt. Onrecht raakt alle mensen.” Maser is zelf als Palestijnse vluchteling in Syrië geboren. ,,Mijn ouders hadden in bezet Palestijns gebied geen rechten en konden geen volwaardig burger zijn. Dat is onjuist.”

Veel betogers hebben wortels in het Midden-Oosten, de 29-jarige Maurice heeft die niet. Volgens hem is de huidige situatie in Palestijnse gebieden iets waar Nederland zich veel meer mee bezig zou moeten houden. ,,Het is een koloniale kwestie, en wij hebben ook een koloniaal verleden. Wij zouden ons medeverantwoordelijk moeten voelen voor de onderdrukte Palestijnen, en moeten ophouden met Israël als bondgenoot te zien.”

Hoewel vrijwel alle vlaggen en spandoeken over het conflict tussen Israël en de Palestijnen gaan, vallen enkele extremistische borden op met teksten als ‘one state: the caliphate’.

Wortels

De 20-jarige Noah Baroud is samen met zijn moeder naar de Dam gekomen. Hij heeft Libanese wortels en voelt zich vanuit zijn islamitische geloof solidair met de Palestijnen. ,,Islamitische landen staan altijd in een negatief daglicht. Ik sta hier omdat er meer aandacht moet komen voor de onderdrukking van de Palestijnen.” Op zijn kartonnen bordje staat ‘End apartheid’.

,,Er blijft niets van Palestina over”, zegt de 24-jarige Kinda Zarour. Nog niet eerder kwam zij naar een pro-Palestijns protest. Haar Syrische afkomst is niet de belangrijkste reden dat zij haar stem wil laten horen. ,,Ik wil gewoon dat iedereen op de wereld vrede heeft. En een land bezetten en een bevolking onderdrukken leidt daar niet toe.”

Escalatie

Het conflict tussen de Palestijnen en Israël is deze week geëscaleerd. De Palestijnse terreurbeweging Hamas vuurt sinds maandag raketten af op doelen in Israël, die voor een groot deel worden onderschept door het Israëlische afweersysteem. Israël reageert met verwoestende luchtaanvallen op Gaza. Vooral aan Palestijnse zijde vallen dodelijke slachtoffers; tot nu toe zeker 149.

Directe aanleiding voor het hernieuwde geweld is de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Ook ontstonden eerder deze week confrontaties tussen de Israëlische politie en Palestijnse betogers bij de Al-Aksamoskee in Oost-Jeruzalem, nadat de toegangspoort tot deze belangrijke ontmoetingsplek tijdens de ramadan was afgesloten.

Andere protesten

Het is niet het enige pro-Palestijnse protest dat dit weekend plaatsvindt. In Amsterdam is op het Beursplein een kleine groep betogers die Israëlische vlaggen bij zich heeft. Ook hier is politie aanwezig. Ook in Nijmegen, Enschede, Groningen en Eindhoven wordt vandaag gedemonstreerd.



In Nijmegen besloot burgemeester Bruls het protest zojuist af te breken. In het Valkhofpark weigerde een groepje demonstranten afstand te houden, waardoor de sfeer op sommige plekken verhit was. Tientallen betogers gingen na afloop van de demonstratie de binnenstad in en hielden onvoldoende afstand.



Op het Stadhuisplein in Eindhoven zijn ook honderden mensen bij elkaar gekomen. De aanwezigen worden in het Arabisch en Nederlands toegesproken door onder anderen de voorzitter van de Palestijnse gemeenschap in Nederland. Veel aanwezigen dragen de Palestijnse vlag. Ook dragen mensen spandoeken en demonstratieborden. Aan het begin van de manifestatie hielden de deelnemers een minuut stilte voor wat genoemd werd ‘de slachtoffers van de apartheid en genocide’. Veel aanwezigen hieven leuzen aan in het Arabisch, Nederlands en Engels.



De organisatie heeft door de opkomst van zo’n driehonderd man wel moeite om de deelnemers op 1,5 meter afstand te houden. Ondanks het wisselende weer, zo af en toe een flinke regenbui, gaat de demonstratie gewoon door. De organisatie roept via de microfoon van een politieauto op om naar huis te gaan. Rond 17.00 uur is ook deze demonstratie beëindigd.

Rest van Europa

Dezer dagen zijn in Nederland en de rest van Europa meerdere betogingen ter ondersteuning van Palestina. De demonstraties zijn een reactie op oplopende spanningen tussen Israël en de Palestijnen. De luchtaanvallen gaan over en weer.

Zaterdag kwamen pro-Palestijnse betogers bijeen in Maastricht, Den Haag en Utrecht. In die laatste stad zijn uiteindelijk meer dan honderd demonstranten aangehouden, die weigerden weg te gaan nadat de ME het plein had leeg geveegd.

Ook elders in de wereld gaan mensen dit weekend de straat op om steun te betuigen aan de Palestijnse bevolking. Behalve in veel Europese landen gebeurde dit onder meer in de Verenigde Staten, Canada en Australië.

