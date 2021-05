Proces tegen Martien R. gaat door, maar met hoeveel verdachten?

Martien R. deelde vrijdagmorgen mee dat hij geen zin meer had in het proces , omdat hij geen ‘enkele fiducie’ meer had in een eerlijk proces. Hij en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers verlieten daarop de zaal. Nadat de rechters enkele uren later bekendmaakten dat ze zich niet zullen terugtrekken, kondigden ze aan dat ze zich gaan bezinnen.