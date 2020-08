Proces van ‘slager van Srebrenica’ Mladic nog steeds niet afgerond

CORONAVIRUS LIVE | Transavia vliegt volgende zomer niet vanaf Groningen, Seoul sluit alle scholen vanwege uitbraak

14:44 Transavia vliegt volgende zomer niet vanaf Groningen Eelde Airport. Volgens de budgetvliegmaatschappij van KLM is er bij touroperators momenteel weinig vraag naar vluchten vanaf de Groningse luchthaven. Verder blijkt uit nieuw onderzoek van bloedbank Sanquin dat veel mensen die het coronavirus hebben opgelopen, denken dat ze ‘gewoon’ verkouden zijn, of ze wijten hun klachten aan hooikoorts. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.