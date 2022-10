Proef medicijnverspilling bespaart nu al 600.000 euro: ‘Weggooien goede medicatie onacceptabel’

Vier ziekenhuizen en 1076 oncologiepatiënten werken mee aan de proef, die nog duurt tot en met januari 2023. Deze patiënten hebben behandelingen van gemiddeld 30.000 tot 50.000 euro per jaar en maken gebruik van medicijnen die zo'n 3000 euro per verpakking kosten. ,,We weten dat patiënten regelmatig ongebruikte medicatie overhouden en die moet normaal gesproken allemaal worden vernietigd”, vertelt Charlotte Bekker, onderzoeker aan het Radboudumc. ,,Dat is echt hartstikke zonde en eigenlijk onacceptabel.”

Kwaliteitscontrole

Met dit experiment willen de onderzoekers laten zien dat financiële verspilling in de zorg voor een deel kan worden voorkomen en dat er duurzamer met medicijnen kan worden omgegaan. De tussenstand van de proef laat zien dat er nu al 600.000 euro is bespaard. De patiënten die meedoen, doen dat maximaal een jaar. ,,Soms houden patiënten medicijnen over. Bijvoorbeeld omdat ze ermee stoppen vanwege bijwerkingen, als ze niet aanslaan of de patiënt is genezen. We vragen deze mensen dan of ze de medicatie terugbrengen naar de apotheek, of wij komen het halen.”

Vervolgens wordt er een kwaliteitscontrole gedaan. Zo wordt gekeken naar het zegel van de verpakking en of deze al dan niet is aangebroken. Verpakkingen met gebroken zegels worden niet opnieuw uitgegeven. Daarnaast zit er een temperatuurchip in de verpakkingen. ,,Als de chip groen is betekent dat dat het medicijn niet te warm of juist te koud is geworden”, zegt Bekker. Ook wordt gekeken naar de houdbaarheidsdatum en of het doosje niet is gedeukt. Als dat allemaal goed is, is het medicijn geslaagd voor de kwaliteitscontrole en kan het opnieuw worden uitgegeven. ,,Het bespaarde geld gaat dan niet terug naar de apotheek maar naar het zorgbudget van de zorgverzekeringen die dat opnieuw kunnen verdelen.”

Bekker is blij met de tussenstand van de proef. ,,We hebben heel veel patiënten aan boord, dat laat zien dat ook zij de verspilling in de zorg willen terugdringen. Dat vind ik heel charmant.”

