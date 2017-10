Proef met 'overheidswiet' op komst

Teruglezen: Massale zoektocht levert nog geen nieuwe sporen van Anne op

20:31 Ook vandaag is de politie weer op zoek geweest naar de sinds vorige week vrijdag vermiste Anne Faber (25) uit Utrecht. Aan het begin van de avond werd de zoekactie gestaakt. Zondagochtend wordt verder gezocht in en rond het Blookerpark in Huis ter Heide. Lees hieronder de ontwikkelingen terug in ons liveblog. Het kan even duren voordat het liveblog geladen is.