Project X-feest Brabant: Politie massaal aanwezig, dorp verandert in bewaakt fort

Van feestgangers is tot nu toe weinig te bekennen, leert een rondgang door Cuijk en Katwijk. De grote politie-inzet in Cuijk heeft te maken met het voor vanavond aangekondigde Project X-feest in het naburige dorp Katwijk. Op een evenementenpagina op Facebook lieten 8000 mensen weten dat ze zouden komen. Nog eens 18.000 zeiden geïnteresseerd te zijn.



Burgemeester Wim Hillenaar liet weten dat er geen feest is en riep ouders op vooral hun kroost niet naar Katwijk te laten afreizen. De burgemeester zegt iedereen tegen te houden die naar Katwijk wil afreizen voor het feest.



Het aangekondigde feestje in Katwijk haalde ook de buitenlandse media. De BBC en ook het Amerikaanse Fox News berichtten erover. In die berichtgeving werd ook verwezen naar een eerder Project X-feest in 2012 in het Groningse Haren. Dat feest eindigde in rellen waarbij gewonden vielen.