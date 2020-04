Prominente homo's roepen op: Ga niet op seksdate, pak je rechterhand

Niet belerend willen zijn, maar juist positief en begripvol. Dat is de belangrijkste boodschap van Ivo Mittelmeijer. De 37-jarige Amsterdammer is de aanjager van de campagne #NUffNIET (nu even niet) en heeft onder meer prominente figuren uit de homogemeenschap (van kroegbazen, clubeigenaren tot dragqueens en modeontwerpers) bereid gevonden om één belangrijke boodschap mee te helpen verspreiden: ga voorlopig niet op seksdate.

,,Dat willen we op een positieve manier stimuleren”, legt Mittelmeijer uit. ,,We weten dat het over het overgrote deel goed gaat. Maar voor een aantal mensen blijft het moeilijk om in deze tijden afstand te bewaren. Zij hebben ineens veel vrije tijd en hebben talloze middelen om met andere mensen in contact te komen. Maar door juist nu, in tijden van crisis, fysiek af te spreken neem je een heel groot risico. Of het nu in het park is of bij iemand thuis is.”

Hunkeren

Linda Duits, sociaal wetenschapper aan de Universiteit van Utrecht, is het daarmee eens en wil de campagne het liefst breder trekken. ,,Het lijkt nu net alsof die homo’s zich niet kunnen beheersen en er maar op los neuken. Maar dit geldt natuurlijk voor alle mensen, dus ook de hetero’s. Zij kunnen zelfs een voorbeeld aan deze campagne nemen, want er zijn natuurlijk ook genoeg heteroseksuele mannen en vrouwen die hunkeren naar liefde en aandacht. En dat is logisch, want het is echt niet belachelijk dat je in deze tijden geil bent en hunkert naar seks.”



Duits merkt op dat veel singles in tijden van coronacrisis met zichzelf gaan ‘onderhandelen’. ,,Ik zie dat vrienden om mij heen bijvoorbeeld via Tinder willen afspreken en daarbij denken: mij overkomt het toch niet, die persoon heeft geen symptomen. Zeg maar de smoesjes die je ook van het dragen van condooms kent.” Dat die mensen per se de regels willen breken is volgens Duits absoluut niet het geval.



,,Maar ze zijn eenzaam, ze hebben zin in seks. Ze missen het om begeerd te worden. Ik ben zelf ook single en om de komende maanden niet aangeraakt te worden vind ik een vreselijke gedachte. En dan kom je op het punt: hoe ga ik hier mee om? Nou, daar komt deze campagne dus bij kijken. En de boodschap luidt: spreek niet fysiek af, maar zoek naar alternatieve manieren om aan je trekken te komen.”

Orgies op afstand

Ouderwets de rechterhand erbij pakken, is een van de opties, zegt Mittelmeijer. ,,Maar je kunt ook andere spannende dingen doen met die persoon waarmee je wilde afspreken. Zet die webcam aan of installeer een van de vele apps. Ik hoor dat er zelfs via de app Zoom orgies op afstand worden gehouden. Dat vind ik dus te gek, een schoolvoorbeeld van hoe creatief je in deze tijden met seks kunt omgaan.”



Onder meer Tinder en Grindr waarschuwen al voor mogelijke gezondheidsrisico’s vanwege het coronavirus. De #NUffNIET-campagne is voor de mensen die nog steeds worstelen een extra steuntje in de rug, zegt Mittelmeijer. ,,Er is vanuit de gemeenschap heel veel begrip voor die mensen. Zij staan hier echt niet alleen in. We moeten het met z’n allen gewoon even volhouden. Een maand geen seks klinkt lang, maar wat is een maand nou op een mensenleven?”

Verlangen

Quote Wanneer iets niet mag of wordt verboden, in dit geval fysieke aanraking, dan wordt het verlangen ernaar alleen maar groter Volgens Duits is het te verklaren waarom de behoefte aan seks in deze dagen zo groot is. ,,Wanneer iets niet mag of wordt verboden, in dit geval fysieke aanraking, dan wordt het verlangen ernaar alleen maar groter. Om het dan maar stiekem te doen is de grote verleiding, en meteen ook het grote gevaar.” Mittelmeijer en Duits hopen zoveel mogelijk mensen met de campagne te bereiken, niet alleen de homo’s. ,,Het is echt niet alleen bedoeld voor mannen die seks willen met een vreemde. Hier is geen onderscheid mogelijk. Iedereen kan meedoen aan deze beweging.”



Duits heeft ten slotte nog een belangrijk advies voor singles die nog worstelen met hun behoeftes: bespreek het met vrienden. Durf er open in te zijn. ,,Doorbreek die eenzaamheid en bel die beste vriend of vriendin van je op. Vertel wat je dwarszit. Als je niet eerlijk bent naar anderen en naar jezelf, ga je het stiekem doen. En dan gebeuren er dingen die we juist met deze campagne willen voorkomen.”

