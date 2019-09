ProRail analyseert drukte en past veiligheid stations aan

video Nergens in Europa zo veel kinderen met astma door uitlaatgas­sen

7:52 Bij één op de vijf kinderen met astma in Nederland is de ziekte gerelateerd aan luchtvervuiling door het verkeer. In geen enkel ander Europees land is dat aantal zo hoog. In de grote steden worden uitlaatgassen zelfs verantwoordelijk gehouden voor de helft van de astmagevallen bij kinderen.