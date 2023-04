ProRail: Kraan die betrokken was bij treinongeluk Voorschoten kwam te vroeg op of bij spoor

De spoorkraan die betrokken was bij het ongeluk met twee treinen bij station Voorschoten dinsdagochtend zou, ondanks een eerdere afspraak, te vroeg op of bij het spoor zijn gekomen waar het treinverkeer nog reed. Daardoor werd het voertuig even later aangereden door een vrachttrein .

Twee van de vier sporen op het traject waren buiten dienst voor werkzaamheden. Dat staat in het eerste feitenrelaas van het incident dat ProRail heeft gedeeld met ‘relevante’ betrokkenen en in handen is van het ANP.

Het feitenoverzicht stelt dat de aannemer om 03.23 uur aan de treindienstleider van ProRail heeft gevraagd om een korte periode het treinverkeer stil te leggen zodat de spoorkraan, ofwel KROL, kon oversteken. Die zou daarop geantwoord hebben ‘dat dit over 10 minuten mogelijk is’. De aannemer zegt in het feitenrelaas op antwoord te wachten van de treindienstleider.

Volgens ProRail is de kraan echter, door nog onduidelijke oorzaak, binnen dat tijdsbestek bij of op het spoor van de goederentrein terechtgekomen. ,,Om onduidelijke redenen komt vervolgens de KROL op of dichtbij het in dienst zijnde spoor en wordt aangereden door de goederentrein”, valt te lezen in het document. ,,De benodigde buitendienstregeling was nog niet gerealiseerd.”

Na de aanrijding met de goederentrein kwam de kraan op het spoor waar de passagierstrein in de richting van Den Haag reed. Die botste met de kraan waardoor de intercity ontspoorde. Bij het ongeval kwam de kraanbestuurder, een medewerker van bouwbedrijf BAM, om het leven. Zo’n dertig passagiers van de intercity raakten gewond en negentien mensen moesten naar het ziekenhuis. In totaal liggen er nu nog vijf slachtoffers in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. Zij liepen meerdere en zeer ernstige verwondingen op.

Door het ongeluk is het spoor tussen Leiden en Den Haag nog tot zeker 18 april gestremd.

ProRail schetst tijdlijn 03.23 uur: De leider werkplekbeveiliging van de aannemer neemt contact op met de treindienstleider van ProRail met het verzoek om de sporen naast de werkzaamheden kort buiten dienst te stellen zodat de kraan veilig kan oversteken. De treindienstleider antwoordt dat dit over 10 minuten mogelijk is. De leider werkplekbeveiliging zegt daarop een telefoontje van de treindienstleider af te wachten. Om onduidelijke redenen komt de kraan vervolgens te vroeg op of dichtbij het in dienst zijnde spoor en wordt aangereden door de goederentrein. Na de aanrijding met de goederentrein komt de kraan terecht op het spoor waar de reizigerstrein van NS aan komt rijden. Ook deze botst hierop waarop de NS-trein ontspoort. 03.29 uur: Het Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI) belt de treindienstleider met de melding dat meerdere bovenleidingsgroepen zijn uitgevallen. Gevraagd wordt of er nog treinverkeer is tussen Den Haag en Leiden. 03.31 uur: De Meldkamer Spoor belt de treindienstleider met de vraag of er een incident heeft plaatsgevonden bij Voorschoten. De treindienstleider antwoordt niet op de hoogte te zijn van een incident, maar dat hij wel een melding heeft ontvangen van het OBI dat bovenleidingspanning is weggevallen. 03.31 en 03.32 uur: De treindienstleider belt met de goederentrein, de passagierstrein en de trein die achter de goederentrein rijdt maar krijgt met geen van de machinisten contact. 03.34 uur: De machinist van de trein die achter de goederentrein rijdt, belt terug dat net voor Mariahoeve de spanning is weggevallen. 03.36 uur: De meldkamer spoor neemt opnieuw contact op met de treindienstleider. De meldkamer zegt dat de brandweer heeft vernomen dat een kraan is aangereden en dat de meldkamer NS meldt dat de NS-trein is ontspoord. Hulpdiensten rukken uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lees alles over het grote treinongeluk bij Voorschoten in dit dossier.