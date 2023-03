ProRail mag dassen bij Fries station verhuizen: kleppen voor gangen van burcht

Spoorbeheerder ProRail mag de dassen bij het spoor in het Friese Molkwerum laten verhuizen. Door de dassenburcht onder het spoor rijden er sinds 13 maart geen treinen tussen Leeuwarden en Stavoren. De das is een beschermde diersoort en daarom moest de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eerst toestemming geven voordat ProRail maatregelen kon gaan nemen.

Het afgelopen weekend is de spoorbeheerder begonnen met de bouw van een kunstburcht voor de dassen. In de omgeving van het huidige leefgebied ligt een berg grond waarin de dieren naar hartenlust moeten kunnen graven. Het idee is dat de dassen zich daar thuis gaan voelen in plaats van onder het spoor.

Ook is gras gemaaid en wordt gaas aangebracht op de spoordijk om het gebied minder aanlokkelijk te maken voor de dassen. Verder worden er kleppen geplaatst aan het einde van de gangen die de dassen hebben gegraven. Daardoor kunnen de dieren wel uit de burcht, maar er niet meer in, aldus ProRail.

Treinverkeer ontregeld

Het traject in Friesland is niet het enige waar dassen het treinverkeer ontregelen. Ook bij het Brabantse Esch zorgen de dieren voor problemen. Tussen Den Bosch en Boxtel rijden tot zeker dinsdag geen treinen, omdat het spoor door een dassenburcht kan verzakken en de veiligheid van het treinverkeer niet is te garanderen, meldt ProRail. Reizigers moeten omreizen via Tilburg en daarvoor worden bussen ingezet.

ProRail wacht nog op ontheffing om ook hier aan de slag te gaan. Vooruitlopend daarop is donderdagochtend onder toeziend oog van ecologen begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Zo wordt ook daar het gras gemaaid en zijn er kleppen geplaatst aan het einde van de gangen die de dassen hebben gegraven.

ProRail meldde eerder dat er in totaal zo’n veertig locaties in Nederland zijn waar dassen in de nabijheid van het spoor leven. Dat kan in de toekomst opnieuw gevolgen hebben voor de stabiliteit van het spoor en het treinverkeer.