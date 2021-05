ProRail: ‘Nieuwe woningen? Dat kan alleen met meer stations en meer spoor’

Inspectie: Veiligheid in de knel door druk op politie en jeugdzorg

18 mei De druk op organisaties als de politie, jeugdzorg en forensische zorg is zo hoog dat de veiligheid in de knel komt. Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) in haar jaarbericht. Volgens de inspectie moeten bewindvoerders de organisaties niet overvragen.