ProRail: Schade te omvangrijk, morgen ook nog problemen

Spoorbeheerder ProRail spreekt van 'erg omvangrijke' schade aan het spoor als gevolg van de storm die vandaag over Nederland raast. De schade is op veel plekken niet zomaar te herstellen. De werkzaamheden hebben dan ook de komende tijd nog impact op het treinverkeer.

,,We zijn de schade op dit moment aan het inventariseren", vertelt ProRail. ,,Waar we de schade direct kunnen herstellen, gebeurt dat. Maar op veel plekken is dat simpelweg niet te doen. Er zijn bomen op het spoor gevallen, bomen en takken op bovenleidingen en op de treinen zelf. Bij dit soort grote schade moeten we een aannemer inschakelen en een herstelplan maken. Dit kost tijd. De kans is dan ook groot dat reizigers hier langer last van gaan krijgen."

Evacuaties

ProRail, dat veel extra mankracht heeft ingezet, doet er alles aan om het spoor zo snel mogelijk weer gereed te krijgen. Wanneer dat is, dat is 'onmogelijk' om te zeggen. ,,De schade is te omvangrijk."