ProRail: véél minder treinvertraging door slimmer spooronderhoud

Tot voor kort plande ProRail het spooronderhoud slechts één jaar of hoogstens iets verder van te voren in. In de nieuwe werkwijze kijkt de spoorbeheerder in een nieuwe ‘Masterplanning’ drie tot vijf jaar vooruit. Klussen kunnen zo worden gecombineerd, waardoor treinroutes niet langer diverse malen op slot moeten.



Dat mag als voor de hand liggend klinken, de spoorbeheerder spreekt van ,,een gigantische Sudoku.” Dit jaar worden liefst 2.500 klussen uitgevoerd. ,,Over vier jaar gaat het om ruim 10.000 klussen die gecombineerd moeten worden,” zegt Pier Eringa, president-directeur van ProRail.



De eerste resultaten van de nieuwe werkwijze zijn te zien rond Leiden Centraal, waar tot 2020 het spoor over 2 km lengte wordt vernieuwd. ,,Door werkzaamheden slim te combineren en over een langere periode uit te smeren kunnen treinen tussen de werkzaamheden gewoon doorrijden,” aldus Eringa. ,,De hinder voor reizigers rondom Leiden CS, met dagelijks 95.000 reizigers Nederlands zesde treinstation, wordt zo met 80 procent teruggebracht.”



Over heel Nederland zorgt de nieuwe werkwijze in 2019 voor een vijfde minder overlast. Volgens ProRail zit er veel meer in het vat. ,,Het duurt een aantal jaar voordat deze nieuwe masterplanning helemaal is doorontwikkeld en het effect groter is.”